İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan bir halk plajında yaşanan şezlong tartışması ve sözlü saldırı, adli makamları harekete geçirdi. Plajda bulunan anne ve kızın üzerine yürüyerek hakaretler savuran ve o anları cep telefonu kamerasına yansıyan şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kamuoyunda büyük tepki çeken görüntülerin ardından adli süreç hızla işletilerek saldırgan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Bakanlık açıkladı: "Nefret ve ayrımcılık" suçundan işlem yapıldı

Olayın toplumsal medyada ve basında geniş yer bulmasının ardından Adalet Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımlayarak adli tahkikatın detaylarını paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 3 Temmuz 2026 tarihinde Mersinalanı Mahallesi'ndeki bir plajda meydana gelen olayda, A.A. isimli vatandaşın şezlong yeri nedeniyle yaşanan tartışmada hakarete maruz kaldığını beyan etmesi üzerine adli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli İ.K. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 122’nci maddesinde düzenlenen Nefret ve Ayrımcılık suçu kapsamında işlem yapılmış olup, şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Neler yaşanmıştı?

Seferihisar'daki Ürkmez İpekkum Plajı’nda meydana gelen olayda, yaşlı bir kadının çevredeki anne ve kıza henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü saldırıda bulunduğu anlar saniye saniye kaydedilmişti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırgan kadının anne ve kıza yönelik "defol git" ve "sen kimsin lan" şeklinde bağırarak hakaret ettiği, ardından da hırsını alamayarak plaj sandalyesini şiddetle yere fırlattığı görülmüştü. Saldırıya uğrayan kadınlardan biri korkarak eşyalarını toplayıp bölgeden uzaklaşmak isterken, görüntüyü çeken kızının "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun" diyerek annesini durdurmaya çalıştığı ve çevredekilerden destek istediği anlar büyük yankı uyandırmıştı.