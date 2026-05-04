Son Mühür/ Selda Meşe- Gaziemir Belediyesi, Dokuz Eylül Mahallesi'nde bulunan 6 bin metrekare büyüklüğündeki Şehit Ferit Yaşarlar Parkı'nda yenileme çalışmalarına başladı. Tamamen belediye öz kaynaklarıyla yürütülen bu çalışmalar, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Parkta su ihtiyacı için çeşme yer alacak

Çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan yaya yolları ve çocuk oyun alanı sökülerek yenileniyor. Çocukların güvenli ve konforlu bir alanda vakit geçirmesi için 440 metrekarelik oyun alanına beton döküldü ve zemin kauçukla kaplanacak. Zemin çalışmasının ardından oyun gruplarının montajı yapılacak. Ayrıca parka, çocukların su ihtiyacını karşılayacak bir çeşme ve estetik bir görünüm için heykel yerleştirilecek. Parkın aydınlatma sistemi yenilenerek alanın daha aydınlık ve güvenli hale getirilmesi planlanıyor.

Dış mekan spor aletleri dahil edilecek

Parkın yeşil alanlarında kurakçıl peyzaj uygulaması yapılacak ve kuraklığa dayanıklı, az su tüketen çalı grubu bitkiler dikilecek. Eskiyen banklar modern oturma gruplarıyla, çöp kovaları ise yenileriyle değiştirilecek.

Proje içerisinde sporseverler için de düzenlemeler yer alıyor. Parkta 100 metrekarelik kauçuk zeminli yeni bir açık hava spor alanı oluşturularak dış mekan spor aletleri monte edilecek. Mevcut basketbol sahasının ise çevresindeki çitler ve potalar yenilenerek kullanıma hazır hale getirilecek.

"Daha modern bir park kazandıracağız"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ilçedeki yeşil alanlarda planlı bir şekilde bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın güvenle oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği yaşam alanları olan parklarımızda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Şehit Ferit Yaşarlar Parkı’nda başlattığımız yenileme çalışmasıyla yurttaşlarımıza daha modern ve kullanışlı bir park kazandıracağız. Gaziemir’in dört bir yanında yeşil alanlarımızı daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."