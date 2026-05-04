Aliağa Petkimspor, ligde kalma yolundaki en önemli sınavlarından birine çıkıyor. Yarın akşam İstanbul deplasmanında Beşiktaş ile bir araya gelecek olan İzmir ekibi için bu maç, yalnızca bir puan mücadelesi değil, aynı zamanda ligde kalmanın adına dönüm noktası.

Petkimspor, Beşiktaş'a misafir oluyor

Basketbol Süper Ligi’nin 28. hafta erteleme maçında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş’ın misafiri oluyor. Siyah-beyazlıların evi olan Akatlar Spor Kompleksi’nde oynanacak zorlu mücadele, saat 18.00’de hava atışıyla başlayacak.

Ligde 9 galibiyeti bulunuyor

Ligde şu an 9 galibiyeti bulunan ve alt sıralardan çıkamayan Petkimspor, yarın İstanbul’dan zafler dönerlerse, ligde kalmayı garantileyecek.

Mağlubiyet halinde hesaplar karışıyor

Petkimspor yarın sahada yenilirse, kaderini değiştirerek olan son hafta maçlarını bekleyecek. Petkimspor son haftada da kazanamaz, rakipleri Karşıyaka ve Mersinspor ise maçlarını kazanırsa, İzmir temsilcisi lige veda etmek zorunda kalabilir.

Ancak olası bir puan eşitliğinde Aliağa temsilcisinin bir avantajı bulunuyor; eğer lig sonunda üç takım da 9 galibiyette eşitlenirse, averaj hesapları devreye girecek ve bu tabloda küme düşen ekip Mersinspor olacak.

Orhun Ene koordinatörlüğündeki ekibin hedefi net

Başantrenör Orhun Ene koordinatörlüğünde Aliağa ekibi, yarın akşam parkeye yalnızca galibiyet için çıkacak.