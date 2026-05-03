İzmir'in en büyük oyun parkı sıralamasında Land of Moa'nın hemen ardından Gaziemir'deki Monkey Jungle ile Balçova Egepark AVM içindeki Kidspark geliyor. Üç tesis de farklı yaş gruplarına özel donanım sunuyor.

İzmir'in en büyük oyun parkı Land of Moa nerede?

Tesis, Alsancak bölgesinde yer alıyor ve pazartesi günleri kapalı. Diğer günlerde sabah 11.00'den itibaren ziyaretçi kabul ediyor. 0-3 yaş grubu için 250 TL, 4-12 yaş grubu için 350 TL giriş ücreti uygulanıyor. Trambolin alanı ek 350 TL karşılığında kullanıma açık. Engelli çocuklar tesise ücretsiz giriyor.

Mekânda VR odası, doğum günü kutlama alanları ve yeme-içme bölümü bulunuyor. Oyun süresinde herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.

Monkey Jungle hangi semtte ve büyüklüğü ne?

Gaziemir'de hizmet veren Monkey Jungle, 1.200 metrekarelik kapalı oyun alanına sahip. 1-12 yaş aralığındaki çocuklar için tasarlanan tesiste uzman gözetmenler eşliğinde farklı parkurlar bulunuyor. 0-3 yaş grubu için ayrı bir bölüm de kurulmuş.

Şehit çocukları tesise ücretsiz giriş yapabiliyor. Mekânda kafe alanı ve doğum günü partileri için özel salonlar mevcut. Bayraklı'da ikinci bir şubesi de hizmet veriyor.

Egepark Kidspark kaç metrekare?

Balçova Egepark AVM içinde yer alan Kidspark, 400 metrekarelik bir alanda hizmet sunuyor. AVM çatısı altındaki kapalı oyun parkları arasında öne çıkıyor. Saatlik bakıcı hizmeti, temalı doğum günü organizasyonları ve okul aktiviteleri tesisin başlıca özellikleri arasında.

İzmir'de açık alanda en büyük park hangisi?

Açık alan kategorisinde ise Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı 425 bin metrekarelik dev bir alanı kapsıyor. 1.200'ü aşkın hayvana ev sahipliği yapan tesis, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği'nin tam üyesi. Çocuklar için doğa ile iç içe bir keşif imkânı sunuyor.