İzmir'de kamu düzeninin sağlanması ve firari şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla geniş çaplı çalışmalar yürüten Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik takibini sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen istihbarat ve saha çalışmaları neticesinde, uyuşturucu ticareti suçundan uzun süredir aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir şüphelinin gizlendiği adres tespit edildi. Emniyet güçlerinin titizlikle planladığı operasyon neticesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı saklandığı noktada kıskıvrak yakalanarak adalete sevk edildi.

Kesinleşmiş cezası bulunan firari tutuklandı

Gaziemir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi D.B.’nin bir evin çatı katında saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adresi takibe alan emniyet güçleri, düzenlenen baskınla şüpheliyi gizlendiği yerde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan UYAP sorgulamasında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen D.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.