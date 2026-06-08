Son Mühür/ Osman Günden- Geleceğin dahileri, kendi tasarladıkları yapay zekalı mekanizmaları küresel arenaya taşımak için İzmir’de kozlarını paylaştı.

Fuar İzmir, Bilim Kahramanları Derneği’nin organize ettiği Dünya Robot Olimpiyatı (WRO) Türkiye Finali’ne sahne oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 254 takım, 8 farklı klasmanda geliştirdikleri yazılımları ve mühendislik harikası robotları yarıştırdı. Akıllara durgunluk veren projelerin havada uçuştuğu turnuvada, kürsüye çıkan ekipler pasaportlarını hazırlamaya başladı. Şimdi sıra dünyada.

Robotlar bu kez kültür ve sanatı koruyacak

Organizasyon bu yıl ezber bozdu. Yarışmacılar, "Robot Meet Culture" teması çerçevesinde, robotik teknolojilerin kültür mirasını ve sanatı nasıl koruyabileceğine odaklandı. Genç mucitler, sadece teknik olarak kusursuz makineler üretmekle kalmadı; onlara toplumsal bir hafıza ve estetik de yükledi.

Turnuvanın ödül töreninde konuşan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek, ortaya çıkan tablonun umut verici olduğunu söyledi. Gençlerin teknolojiyi yaratıcılıkla harmanladığını belirten Bezek, "Öğrencilerimizin merakı, öğretmenlerimizin rehberliğiyle birleşti. Ortaya sadece kodlar değil, geleceğe dair güçlü bir vizyon çıktı" dedi.

Manisalı mucitler kürsünün zirvesinde

Nefes kesen mücadelelerin ardından jüri, kazananları ilan ederken salonda büyük bir coşku patlaması yaşandı. Gecenin en prestijli ödüllerinden biri komşuya gitti. Geleceğin Mucitleri Küçük Yıldızlar Klasmanı’nda sergilediği performansla rakiplerini geride bırakan Manisa Yunusemre Kendin Yap Atölyesi takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılından bu yana bu dev etkinliğe ev sahipliği yaptığını hatırlatan Meclis Üyesi Semiha Memiş Saraç, gençlerin erken yaşta bilimle tanışmasının ülkenin kaderini değiştireceğini vurguladı. Saraç, "Türkiye’nin geleceğini inovasyon üzerine kurmak zorundayız. Çocuklarımızın hayal kurduğu her ortam, yarınlarımıza yatırımdır" diyerek kazananları tebrik etti.

Porto Riko’dan Amerika’ya Ay-Yıldızlı çıkarma

Türkiye finallerinde derece alan takımlar, adeta dünyaya dağılacak. Aldıkları puanlarla vizeyi kapan ekipler, küresel ölçekte 95’ten fazla ülkenin katılacağı şampiyonalarda Türk bayrağını dalgalandıracak.

İşte o program....

Porto Riko Yolcuları: RoboMission, Geleceğin Mucitleri, Geleceğin Mühendisleri ve RoboSpor klasmanlarında birinci olan takımlar, Dünya Finali için Porto Riko’ya uçuyor.

Hırvatistan ve Hindistan Bileti: Klasman ikincileri Hırvatistan'daki Avrupa Açık Şampiyonası'nda, RoboMission Gençler üçüncüsü ise Hindistan'daki Asya-Pasifik Şampiyonası'nda sahne alacak.

Amerika Birleşik Devletleri: Geleceğin Mühendisleri kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü göğüsleyen takım, Amerika Kıtası Açık Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

