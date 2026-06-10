Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir, sahip olduğu binlerce yıllık köklü mirasını dünyaya daha güçlü anlatmak için yol haritasını değiştirdi.

Artık yalnızca tarihi değerlerle değil, şehrin mutfak kültürüyle de tanıtılmaya hazırlanan İzmir’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın liderliğinde yeni bir gastronomi hamlesi başlatıldı.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapılan İzmir Vakfı 2025-2026 Olağan Genel Kurulu’nda, şehrin tanıtım vizyonu masaya yatırıldı.

Toplantıda belediye bürokratlarından meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarından özel sektör temsilcilerine kadar kentin önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

"Bu kent, 8 bin 500 yıllık geçmişin mirasını taşıyor"

Genel kurulda kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin en büyük sorununun tanıtım konusundaki eksiklikler olduğundan bahsederek,

"İzmir’in en büyük sıkıntılarından biri, kendini hak ettiği şekilde tanıtamamış olmasıdır. İzmir; tarihi, kültürü ve doğal zenginlikleriyle dünyanın dört bir yanından insanları cezbedebilecek büyük bir potansiyele sahip.

Bu kent, 8 bin 500 yıllık geçmişin mirasını taşıyor. İzmir, Türkiye’nin lokomotif kentlerinden ve Ege’nin en nitelikli şehirlerinden biri.

Aynı zamanda en güvenli ve huzurlu kentler arasında yer alıyor. İş birliğiyle aşamayacağı hiçbir sorun yok. Bu şehri en iyi şekilde geliştirmemiz, korumamız ve tanıtmamız gerekiyor.

Vakfımızın en önemli görevi de İzmir’i hakkıyla tanıtmaktır. Bu sayede kentimizi uluslararası alanda hak ettiği konuma taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

"İzmir’in kendisini daha net göstermeye ihtiyacı var"

Tugay, İzmir’in dünyadaki tanınırlığını artırmak için daha somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizerek, "İzmir’in yurt dışında temsiliyeti her kademede çok önemli. Bu süreçte hiçbir boşluk bırakmamalıyız.

Kendimizi ne kadar anlatmaya çalışsak da, sıcak bir davet, güler yüz ve yaşatılan deneyim kadar etkili hiçbir unsur yok.

Bugün dünya bizi çoğu zaman ‘perdenin arkasında’ görüyor. İzmir’in kendisini daha net göstermeye ihtiyacı var.

Arkeolojik mirasımız, gastronomi kültürümüz, zengin sosyal yaşamımız, coğrafyamızın sunduğu imkanlar ve güçlü üretim potansiyelimizle çok daha görünür bir şehir olabiliriz.

Bu topraklarda yaşamış insanların bıraktığı eserleri korumaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün bizlerin de kentte kalıcı izler bırakması gerekiyor." dedi.

"Bu bir kurum değil, bir İzmir projesi"

Genel kurulun bir diğer konusu ise İzmir’in yeni dönemdeki gastronomi projeleri oldu. İzmir Vakfı Genel Sekreteri Dr. Gözde Çeviker, şehrin gastronomi kültürünü küresel boyuta taşıyacak vizyonu detaylandırdı. Çeviker, planlanan çalışmalarla ilgili,

"İzmir ve gastronomi tanıtımı yapmaktan ziyade, dünya mutfaklarının konuşulduğu platformlarda İzmir’i görünür kılmak istiyoruz.

2026 yılında başlaması ve 2027’ye kadar sürdürülmesi planlanan projenin, kentin marka değerini artırmaya yönelik uzun vadeli bir yatırım niteliği taşıdığını ifade eden Çeviker, 'Bu; bir kurum değil, bir İzmir projesi'." diye konuştu.

Temmuza kadar detaylar netleşecek

İzmir Gastronomi Kolektifi'nde bir araya gelecek bu yeni yapılanma; yerel üreticileri, mutfak şeflerini ve turizm dünyasını tek bir hedefte buluşturacak. Projenin tüm yol haritası, önümüzdeki temmuz ayında kamuoyuyla paylaşılacak.