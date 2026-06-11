İzmir Ticaret Odası'nın sosyal medya paylaşımında, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü’ne yönelik görüş alışverişi toplantısı gerçekleştirildiği ifade edildi. Toplantı, kampüs inşaatının sürdüğü şantiye alanında gerçekleştirildi.

Kampüs projesi üzerinde duruldu!

Güzelbahçe’de yapımı süren kampüs projesiyle ilgili olarak gerçekleştirilen toplantıda, proje süreci, teknik çalışmalar ve kampüsün gelişim aşamaları üzerinde duruldu. Katılımcılar, süren çalışmalar hakkında fikir alışverişi gerçekleştirirken, projenin ilerleyişine ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Toplantıya İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Aslı Ceylan Öner başta olmak üzere çok sayıda isim katılım gösterdi.

Üniversite ve oda temsilcileri bir arada!

Düzenlenen toplantıya, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, Meclis Üyesi Ayhan Sulak, İEÜ Genel Sekreteri Kaya Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Volkan Koç da katılım gösterdi.

Ayrıca Yapı İşleri ve Hizmetler Müdürü Gamze Şahin, Güzelbahçe Kampüsü Projesi Bilgi Teknolojileri Danışmanı Ali Sinan Aksöyek ile Proje Koordinatörü Onur Koca de toplantıya katılım gösteren isimler arasında yer aldı.