Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Roman vatandaşların sosyal ve ekonomik hayata güçlü bir şekilde katılması için önemli bir iş birliği protokolüne imza attıklarını ifade etti. Gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde girişimcilik, kariyer planlama ve istihdam alanlarında çeşitli destek programları hayat bulacak.

REDI Türkiye ile iş birliği protokolü!

Konak Belediyesi ile Roman Girişimciliğini Geliştirme İnisiyatifi Derneği (REDI Türkiye) arasında düzenlenen iş birliği çerçevesinde, Roman vatandaşların iş gücüne katılımının artırılması planlanıyor.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, Roman vatandaşların girişimcilik ve istihdam fırsatlarına erişimini artırmak amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Kariyer eğitimi ve işveren buluşmaları!

İş birliğinin ilk adımı olarak özgeçmiş hazırlama ve kariyer yönetimi eğitimleri gerçekleştirilecek. Eğitim programlarının sonrasında katılımcılar, belediye bünyesinde faaliyet gösteren İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi aracılığıyla işverenlerle bir araya gelecek.

Başkan Mutlu'dan açıklama

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediye olarak bu alandaki destek çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.