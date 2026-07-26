İzmir Güzelbahçe’de tekneler karadan indirilmeyi, ağlar ise son düğümlerin atılmasını bekliyor. 15 Nisan’da başlayan av yasağının bitmesine sayılı günler kala limandaki hareketlilik arttı. Kışın denizde yıpranan, yırtılan ağlar mekiklerle tek tek onarılıyor; teknelerin altı kazınıp boyanıyor.

Geçen sezon denizden balık çıksa da tezgahta işler istedikleri gibi gitmemişti. Bu yıl Ege balıkçısının hedefi, aynı aksaklıkları tekrar yaşamamak.

"Balık çoktu ama dağıtılamadı"

Geçen yıl yaşanan sıkıntının ana nedeni avlanan balığın zamanında pazara ulaştırılamamasıydı. Ağlar dolu gelse de lojistikte yaşanan tıkanıklık hem fiyatları yüksek tuttu hem de ürünün tazeliğini etkiledi.

Gövde bakımı biten teknesinin başında konuşan Kaptan Mert Kopuz, durumu doğrudan şöyle özetliyor:

"Geçen sezon balık bolluğu vardı ama vatandaşa yansımadı. Mal dağıtıma giremeyince buzhaneler doldu. Ne millet taze balık yiyebildi ne de fiyatlar düştü. Boyayı, raspayı bitirdik. Birkaç gün dinlenip 1 Eylül’de denize çıkacağız. Sardalya ve istavritle başlamayı umuyoruz."

Yunus yırtıyor, güneş de çürütüyor

Ağ tamiri limanda en çok zaman alan işlerin başında geliyor. Metrelerce misinayı elle gözden geçirmek sabır gerektiriyor. 50 yıldır bu işi yapan Mehmet Aslan’a göre ağın tek düşmanı dibe takılan taşlar değil.

Yunusların da ağlara büyük zarar verdiğini belirten Aslan, "Ağ pahalı malzeme, yenisini almak kolay değil. Yunus gelip parçalıyor, taş kesiyor. Güneşin altında kalınca da ip zayıflıyor. Mecburen oturup saatlerce tamir ediyoruz" diyor.

"45 yaşın altında adam yok"

Limanın en somut dertlerinden biri de sektöre yeni adam girmemesi. Ağ örenlerin ya da teknede çalışanların yaş ortalaması oldukça yüksek.

36 yıldır denizlerde olan Erdoğan Demirkıran, çırak yetişmediğini net bir dille anlatıyor:

"Burada 45 yaşından küçük birini bulamazsınız. Biz 17 yaşında başladık bu işe. Şimdiki gençlere bu sıcak, bu toz ağır geliyor. Eskiden mesleği öğrenen olurdu, şimdi alttan gelen kimse yok."

Ağlar toplanıp teknelere yüklendikten sonra Güzelbahçe’de tek bir şey kalacak: 1 Eylül gecesi gelecek komutla denize açılmak.