Hüseyin Demir/Son Mühür İzmir Ege Gücü Spor Kulübü, şehirde dezavantajlı bireylerin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini sağlarken profesyonel liglerde önemli başarılara imza atıyor. İzmir’in gururu, milli takımlarda önemli görevlerde bulunan tecrübeli başantrenör Evren Uyanık, kurduğu kulüp ve yetiştirdiği sporcularla örnek oluyor. Aynı zamanda Mısır milli takımının antrenörü olan deneyimli antrenör ampute futbolunun öncülerinden biri olarak paralimpik branşlara desteğini sürdürüyor. Kulüp başkanı ve başantrenör Evren Uyanık, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunarak engelli bireylere önemli mesajlar iletti.

“İstediğimizi başardık”

1.Lig’de kalma hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyleyen İzmir Ege Gücü Spor Kulübü’nün başkanı Evren Uyanık, “Ampute Futbol 1. Lig’in rekabet ve mücadeleci yönü 2. Lig'den daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Biz sezona bütçe sebebiyle istediğimiz transferleri yapamadan başladık ve kötü bir başlangıç yaptık. Açıkçası biraz acemi dönemimiz oldu. İkinci devrede sponsorluk anlaşması sonrası takımımıza yaptığımız 3 takviye ile ibre tam tersine döndü ve sadece ikinci devrede 1 mağlubiyet alarak sezonu orta sıralarda tamamladık. Esasında istediğimizi başardık… Amacımız ilk yıl ligde kalmaktı ve bunu da gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.

“Bazen hayaller inanmakla başlar”

Hedeflerinin Süper Lig’de mücadele etmek olduğunu ve Avrupa Kupaları’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Evren Uyanık, “Bazen hayaller inanmakla başlar. Benim de hayalim buydu; ampute futbola en zirvede hizmet etmek. Eşimin de sonsuz desteğiyle zorlu engelleri aşarak bu zamana kadar alnımızın akıyla geldik. Yeni sezonda arkamızda bir dağ gibi duran sponsorumuz arsaVev firması, Sema Hanım ve Bülent Bey, Süper Lig'de en iyi yerde olmamız gerektiğini ve bizlere olan inançlarının tam olduğunu dile getiriyorlar. Yeni sezondaki hedefimiz şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak ve daha sonra Avrupa arenasında mücadele edecek bir ekip kurmak. Ayrıca projelerimiz arasında tesisleşme de var” şeklinde konuştu.

“Engeller beden değil zihinde”

Milli takımlarda önemli görevlerde bulunan tecrübeli başantrenör, “Bizim gibi kendi imkânlarıyla, hiçbir belediyeye bağlı olmadan faaliyet gösteren özel spor kulüpleri için şirketlerin desteği; maddi, manevi ve başarı anlamında büyük güç veriyor. Sosyal sorumluluk açısından dezavantajlı bu arkadaşlarımıza yapılan destekler çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ünlü sunucuların ve gazetecilerin bizleri paylaşması, televizyon programlarında bahsetmesi büyüme anlamında çok pozitif adımlar oldu. Engelleri birlikte aşalım ve özgüveni olmayan arkadaşlarımızı topluma kazandıralım. Kendilerinin istediklerinde neler başarabileceklerini gösteriyor, hayata sıkı sıkı tutunmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Esas engelin bedende değil, zihinde olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tüm olumsuzlukları bir kenara bırakıp dezavantajı avantaja çevirmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Kendi öz kaynaklarımızla ilerledik”

Evren Uyanık, “Aslında başta da dediğim gibi her şey hayal edip düğmeye basmakla başladı. Kulübümüzü kurduk. Bu aşamada sadece kendi öz kaynaklarımızla ilerledik ve ilk yıl sporcularımın da fedakârlıklarıyla şampiyon olduk. Burada bir mimar varsa sadece ben değilim; sporcularım da çok değerli ve kıymetli işler yaptı. Şu anda geldiğimiz nokta çok güzel ve bizlere inanan, güvenen insanlar var. Biz de doğruları yapıp bu güveni boşa çıkarmıyoruz” dedi.

“2026 Ampute Dünya Kupası’nda görev alacak”

Uyanık, "Mısır Milli Takımı benim azmimi, spor aklımı ve heyecanımı görerek, ayrıca onlara hiç yaşamadıkları bir sevinç yaşatıp 2024 Afrika Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandırmam sebebiyle benimle 2026 Dünya Kupası için tekrar anlaştı. 2026 Kasım ayında Meksika'da yapılacak Dünya Kupası'nda tekrar onların teknik direktörü olarak görev alacak olmam hem benim hem de ülkem adına gurur verici oldu. Belki Türkiye Milli Takımı'na bile karşı oynayabiliriz” diye konuştu.

“İzmir halkına çağrı”

İzmir halkına ve sporseverler çağrıda bulunarak müsabakalara davet eden Evren Uyanık, “İzmir'de altyapı sorunu aslında hep var. Ancak bizde altyapı ve genç oyuncu bulmak daha zor; adeta iğneyle kuyu kazmak gibi. İzmir'de imkânlar ve destekler kısıtlı olmasına rağmen takımımız için bir tesis ve maçlarımızı oynayabileceğimiz kendi alanımızı oluşturabilirsek temelimizi sağlam atmış oluruz. İzmir'in tek özel ampute futbol takımı olarak öncelikle İzmir halkına mesajımız; maçlarımıza gelip tribünleri doldurmaları ve bizlere sahip çıkmalarıdır. Sosyal medya üzerinden bizleri takip ederek etkileşimlerimizi artırmaları ve görünürlüğümüzü ön plana çıkarmamıza yardımcı olmaları bizi çok mutlu eder” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.