Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Güzelbahçe Belediyesi’ndeki 17 yıllık kaçak imar ve rüşvet ağına yönelik yürütülen büyük operasyonda yeni bir perde açıldı. Jandarmanın 26 Mayıs sabahı gerçekleştirdiği şafak baskınlarında adreslerinde bulunamayan ve yurt dışında oldukları belirlenen CHP’li Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile MİRYA Grup yetkilisi eşi Şamil Göçtü, uçakla Türkiye'ye döndü. Havalimanında güvenlik güçlerine teslim olan çift, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firar süreci bilet kriziyle uzamıştı

Operasyon günü yurt dışında bulunan ve baskını haber alınca hemen dönmek isteyen Göçtü çiftinin, uçak bileti bulamadıkları için geciktikleri ortaya çıktı. Yakınlarına Türkiye’ye giriş yapar yapmaz teslim olacaklarını bildiren ikili, Cumartesi günü için bilet bularak İzmir'e iniş yapacaktı.

Havalimanında gözaltına alındılar

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Meclis Üyesi Gizem Göçtü ve iş insanı eşi Şamil Göçtü, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu gelişmeyle birlikte Güzelbahçe Belediyesi'nde gerçekleşen operasyonda tutuklu sayısı da yükselmiş oldu.

Başkan Günay ve İmar Müdürü ilk gün tutuklanmıştı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarmanın aylarca süren fiziki ve teknik takibi, belediyedeki organize çarkı deşifre etmişti. Dosyadaki delillerin netliği sayesinde jandarma ekipleri nokta atışı yapmıştı ve başkan ve imar müdürü hızla tutuklanmıştı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, operasyonun düzenlendiği günün akşamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmada aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu çok sayıda şüpheli de mercek altında tutuluyor.

