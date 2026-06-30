Yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar lirayı geçtiği belirtilirken, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konulduğu açıklandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının incelenmesi sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin finansal sisteme sokularak aklandığı ve yurt dışına transfer edildiği değerlendirilen organize bir suç ağı tespit edildi.

30 milyarlık dev işlem hacmi

Soruşturma kapsamında birbirleriyle yoğun ve organize para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen şirketler mercek altına alındı. Ayrıntılı mali inceleme yürüten ekipler, soruşturmaya konu kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığını belirlerken, söz konusu para trafiğinin beyan edilen ticari faaliyetlerle örtüşmediğini saptadı.