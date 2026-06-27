İzmir kıyılarında son dönemde dikkat çeken düzensiz göç hareketliliği, güvenlik birimlerinin kararlı müdahaleleriyle engellenmeye devam ediyor. Özellikle Seferihisar ve Dikili hattında gerçekleştirilen son operasyonlar, bölgedeki göç trafiğinin yoğunluğunu ve güvenlik önlemlerinin ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ege Denizi'nde eş zamanlı operasyonlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı unsurlar, Ege'nin mavi sularında yürüttükleri devriye faaliyetleri sırasında iki ayrı noktada düzensiz göçmen hareketliliğini tespit etti. Seferihisar açıklarında fark edilen ilk lastik bot, ekipler tarafından kısa sürede durduruldu. Botun içerisindeki 3’ü çocuk toplam 27 düzensiz göçmen, güvenlik altına alınarak bota alındı. Neredeyse eş zamanlı olarak Dikili açıklarında da benzer bir tabloyla karşılaşıldı. Bölgedeki Sahil Güvenlik gemisi, hareket halindeki ikinci bir botu daha tespit ederek durdurdu ve buradaki 1’i çocuk 32 kişiyi de kontrol altına aldı.

Göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi

Denizden toplanan toplam 59 düzensiz göçmenin karaya çıkarılmasının ardından, standart güvenlik ve idari prosedürler devreye girdi. Sahil Güvenlik birimleri tarafından iskelelerde karşılanan şahısların ilk olarak sağlık durumları kontrol edildi ve kimlik tespitleri yapıldı. Ardından tüm işlemler, yasal prosedürlere uygun şekilde tamamlanmak üzere İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne aktarıldı.

