Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İç Ege, Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Göller Yöresi ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Tekirdağ’ın batısı ile Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının önemli bir değişim göstermeyerek mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İzmir'e 'aşırı sıcak' uyarısı

İzmir genelinde yaz etkisini artırarak sürdürüyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan son verilere göre, kentte kavurucu sıcakların etkisini korumaya devam edeceği bildirildi. Bugün il genelinde herhangi bir yağış beklenmezken, gökyüzünün az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Termometrelerin gün içinde yüksek değerleri göstereceği İzmir'de, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgasının özellikle iç ve güney kesimlerdeki ilçelerde çok daha boğucu olacağı öngörülüyor. Yetkililer; Menemen, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için aşırı sıcak uyarısında bulundu. Günün en sıcak saatlerinde kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların dikkatli olmaları, zorunlu kalmadıkça doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları önemle tavsiye ediliyor.

İzmir ilçeleri hava durumu 25 Haziran 2026

Aliağa: Az bulutlu, sıcaklık 34 derece. Balçova: Sıcak, sıcaklık 35 derece. Bayındır: Sıcak, sıcaklık 37 derece. Bayraklı: Sıcak, sıcaklık 36 derece. Bergama: Az bulutlu, sıcaklık 34 derece. Beydağ: Sıcak, sıcaklık 37 derece. Bornova: Sıcak, sıcaklık 37 derece. Buca: Sıcak, sıcaklık 35 derece. Çeşme: Az bulutlu, sıcaklık 30 derece. Çiğli: Sıcak, sıcaklık 35 derece. Dikili: Sıcak, sıcaklık 36 derece. Foça: Az bulutlu, sıcaklık 33 derece. Gaziemir: Sıcak, sıcaklık 35 derece. Güzelbahçe: Az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Karabağlar: Az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Karaburun: Az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Aliağa’dan kültürel miras ve çocuk edebiyatına çifte katkı! İçeriği Görüntüle Karşıyaka: Sıcak, sıcaklık 36 derece. Kemalpaşa: Az bulutlu, sıcaklık 34 derece. Kınık: Sıcak, sıcaklık 35 derece. Kiraz: Sıcak, sıcaklık 37 derece. Menderes: Sıcak, sıcaklık 35 derece. Menemen: Sıcak, sıcaklık 36 derece. Narlıdere: Az bulutlu, sıcaklık 33 derece. Ödemiş: Sıcak, sıcaklık 36 derece. Seferihisar: Az bulutlu, sıcaklık 34 derece. Selçuk: Az bulutlu, sıcaklık 33 derece. Tire: Sıcak, sıcaklık 38 derece. Torbalı: Sıcak, sıcaklık 36 derece. Urla: Az bulutlu, sıcaklık 31 derece.