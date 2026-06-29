Kırmızı-lacivertli kulübün, genç file bekçisinin transferi karşılığında Çorum FK'dan 750 bin Euro bonservis bedeli alacağı ileri sürüldü. Yapılan anlaşma kapsamında Altınordu'nun, Arif Şimşir'in bir sonraki transferinden de yüzde 25 pay alma maddesini sözleşmeye eklettiği bildirildi. Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması beklenirken, genç kaleci İzmir ekibiyle 2027 yılına kadar olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Penaltı canavarı Arif'in transferi Başkan Özkan'ın devir sürecine denk geldi

Geçen sezon Altınordu kalesinde sergilediği performansla ve rakiplerin kullandığı 8 penaltı vuruşundan 7'sini kurtararak tüm dikkatleri üzerine çeken milli eldiven Arif Şimşir, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Genç yeteneğin Süper Lig'e gidişi kulüpte hareketlilik yaratırken, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın ise uzun süredir gündemde olan A takımı devretme konusundaki arayışlarını ve görüşmelerini halen sürdürdüğü ifade edildi.