Son Mühür/ Beste Temel- Sivas Katliamı’nın üzerinden tam 31 yıl geçti ancak Madımak’tan yükselen o duman, yürekleri sızlatmaya devam ediyor. Hafızayı diri tutmak, o karanlık günde yitirdiğimiz canları unutmamak ve unutturmamak için Dikili’den çok anlamlı bir vefa adımı geldi. Dikili Belediyesi, Sivas şehitlerinin anısını yaşatacak adeta bir hafıza anıtı niteliğindeki 2 Temmuz Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Dikili Cemevi’nin hemen önünde hayata geçirilen parkın açılış kurdelesini Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve Dikililer hep birlikte kesti. Törende hüzün ve gurur bir aradaydı yüzlerden okunuyordu.

Konuşmasında kalıcı eser vurgusu yapan Belediye Başkanı Adil Kırgöz, şu sözlere yer verdi;

"Bugün, 2 Temmuz Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren canlarımızı özlem ve rahmetle anarken, onların anısına yakışır anlamlı bir açılışı da gerçekleştirdik. Dikili Cemevimizin önünde yapımını tamamladığımız 2 Temmuz Parkı’nı hemşehrilerimizle birlikte hizmete açtık. Parkımızın ilçemize hayırlı olmasını, canlarımızın anısını yaşatacak kalıcı bir eser olmasını diliyorum"

Dikili halkı açılışa akın etti

Dikili Belediyesi’nin bu adımı, ilçe halkının toplumsal hafızaya ve insani değerlere olan bağlılığını bir kez daha gösterirken açılış törenine çok yoğun bir katılım gösteren Dikililer, parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

