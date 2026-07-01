İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli Mahallesi kırsalındaki makilik alanda, dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale etmek için zamanla yarışan ekipler, yangını yerleşim yerlerine sıçramadan önlemek için yoğun bir mesai harcadı.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı

Gece saatlerinde başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda itfaiye personeli ile karadan müdahale edildi. Arazi şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yaklaşık 5 saatlik bir mücadelenin ardından sabaha karşı saat 03.00 sıralarında alevleri tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bölgede inceleme başlatıldı.