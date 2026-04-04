Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu, yarın İzmir derbisinde çok kritik bir doksan dakikaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TFF 3. Lig 4. Grup'un 28. haftasında Bornova 1877, ligin iddialı ekiplerinden Karşıyaka’yı ağırlayacak. Saat 16.00’da başlayacak olan bu zorlu randevu, her iki takımın sezon sonu kaderini belirleyecek bir viraj niteliği taşıyor.

Moral depolamayı hedefliyorlar

Lig tablosunun zıt kutuplarında yer alan ekiplerin mücadelesinde puan kaybına tahammül yok. Ev sahibi Bornova 1877, topladığı 21 puanla 13. sırada ve küme düşme hattının sıcaklığını ensesinde hissediyor. Alt sıralardan kurtulup nefes almak isteyen İzmir ekibi, taraftar desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Zirve takibini bırakmayan Karşıyaka ise 60 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan zaferle dönerek hem liderlik umudunu korumayı hem de play-off öncesi moral depolamayı hedefliyor.

Şampiyonluk yolunda sıfır tölerans

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada gülen taraf 3-1’lik skorla Karşıyaka olmuştu. Bornova 1877 bu kez rövanşı alıp ligde kalma yolunda dev bir adım atmak isterken, Karşıyaka istikrarını sürdürüp şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. İzmir futbolseverlerin gözü kulağı yarın Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndan gelecek sonuçta olacak.