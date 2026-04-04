Osman Günden / Son Mühür - CHP Foça İlçe binasında, İlçe Başkanı Kenan Düzgün ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu basın açıklamasını CHP Foça Kadın Kolları başkanı Suna Saraçoğlu okudu. 3 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci vizyonuyla hazırlanan ve 3 Nisan 1930 tarihinde kabul edilen Belediye Kanunu’nun 96. kabul yıl dönümü olduğunu belirten Saraçoğlu, Artvin Kılıçkaya’da Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı seçilen Sadiye Hanım’ı, ilk kadın muhtar Gül Esin’i ve eşitlik mücadelesine omuz verenleri saygıyla andıklarını söyledi.

Suna Saraçoğlu; “Bu kanun, yalnızca yerel yönetimlerin halkçı, çağdaş ve katılımcı temellerde yeniden yapılandırılması değil; aynı zamanda Türk kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının tanınmasıyla, cumhuriyetimizin kadın-erkek eşitliği yolunda attığı en devrimci adımlardan biridir. Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözleriyle taçlandırdığı bu mücadele, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak ana omurgamızdır.

Ne yazık ki 96 yıl önce kazanılan bu haklar, gericiliğin, vesayet zihniyetinin ve kadını siyasetten dışlamaya çalışan anlayışların hedefi olmaya devam etmektedir. Belediyeler, iktidarın keyfi kayyum uygulamalarıyla gasp edilmekte, kadın belediye başkanlarımız hedef alınmakta, yerel yönetimler halkın iradesine rağmen atanmış ellerle yönetilmek istenmektedir. Bu tablo, Atatürk’ün yerel yönetimleri halkın doğrudan temsil alanı olarak gören anlayışının tamamen dışındadır. Belediyelerimizin halkın iradesiyle yönetilmesinden asla vazgeçmeyeceğimizi haykırıyoruz. Belediyeler, sarayların değil, halkındır. Halkın belediyeleri olarak gururla söylüyoruz ki; Kadınları eve hapseden zihniyete inat, 2 yıl gibi kısa bir sürede tam 801 kreş açarak; çocukların güvende olmasını, kadınların iş gücüne katılmasını destekliyoruz.

“Eğitim, hiçbir gencin maddi durumuna kurban edilemez!’ anlayışıyla 77 öğrenci yurdumuzla gençlerimizin yanındayız. Derin yoksulluğun hüküm sürdüğü bu dönemde, 172 Kent Lokantası ile düşük gelirli vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, halkımızın sofrasındayız. 173 Halk Market, Halk Mandıra ve Halk Ekmek noktalarımızla vatandaşımızın bütçesini koruyor, yerel üreticiyi destekliyoruz. Ve bunlar, tutuklu belediye başkanlarımıza rağmen, kayyuma inat, halkın iradesiyle yapılmıştır. İktidarın vesayet hayalleri kurduğu her belediyede, halkın sofrasını kurarız. Kadınlar siyasetin öznesidir, karar mekanizmalarının eşit ve vazgeçilmez ortağıdır.” dedi.