İzmir'in en büyük camisi, kentin farklı noktalarında yükselen ve hem tarihi hem de modern mimariyi temsil eden birkaç farklı görkemli yapıdan oluşuyor. İbadete açık olan devasa külliyelerin yanı sıra yapımı süren devasa projeler de kentin inanç turizmindeki yerini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Modern mimarinin dev arenaları

Planlanan kapasitesi ve devasa boyutlarıyla Ege Bölgesi'nin en büyük ibadethanesi olma unvanını, Konak ilçesinin Mersinli semtinde yükselen Nevvar-Salih İşgören Ulu Camii elinde bulunduruyor. İnşaat süreci Resen yürütülen bu devasa yapı, tamamlandığında aynı anda yaklaşık 15 bin kişinin ibadet edebileceği muazzam bir kapasite sunmayı hedefliyor. Klasik Osmanlı mimarisini modern mühendislik çözümleriyle harmanlayan bu ulu mabet, kentin silüetine yepyeni bir görkem kazandırıyor.

Bunun yanında aktif olarak ibadete açık olan modern camiler arasında en büyük kapasiteye sahip olan yapı ise Bornova ilçesinde yükseliyor. Ege Üniversitesi kampüsünün hemen kuzey sınırında konumlanan Bilal Saygılı Camii, 3 bin 500'ü kapalı, 4 bin 500'ü ise açık alanda olmak üzere toplamda 8 bin kişilik cemaat kapasitesiyle inanç turizmine hizmet sunuyor.

Tarihin en görkemli mirasları

Tarihsel ve kültürel açıdan İzmir şehir merkezinin en büyük ve en görkemli yapısı unvanını ise asırlık Hisar Camii elinde tutuyor. Konak ilçesinde, kentin kalbi konumundaki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın içerisinde yer alan bu eşsiz mabet, 16. yüzyılın sonlarından bu yana kentin en önemli dini simgesi olarak kabul görüyor. Osmanlı dönemi taş işçiliğinin en zarif örneklerini barındıran cami, kubbeleri ve büyüleyici iç süslemeleriyle ziyaretçilerini asırlar süren tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Kemeraltı esnafının ve İzmirlilerin günlük yaşamında çok özel bir yer tutan bu tarihi ibadethane, etrafını çevreleyen geleneksel kahvehaneler ve çarşı hareketliliğiyle bütünleşen eşsiz bir huzur köşesi oluşturuyor. Hem tarihi Hisar Camii hem de Mersinli'deki ulu cami projesi, İzmir'in geçmişi ile geleceğini aynı kubbe altında birleştiren inanç durakları olarak yaşamaya devam ediyor.