İzmir'in en sakin plajları, genellikle virajlı yollara sahip olmaları ya da bünyelerinde ticari işletme barındırmamaları sayesinde huzurlu atmosferlerini korumayı başarıyor. Kalabalıklardan sıyrılıp sadece dalga seslerini dinlemek isteyen doğaseverler, kentin Karaburun, Dikili ve Urla gibi sakin bölgelerine yöneliyor.

Karaburun'un el değmemiş gizli koyları

Kentin en bakir yarımadası konumundaki Karaburun, dik yamaçları ve virajlı yolları sayesinde kitlesel turist akınından en çok korunan bölge olarak biliniyor. Karaburun'un saklı hazinelerinden biri olan Dolungaz Koyu, etrafını saran çam ağaçları ve turkuaz renkli berrak deniziyle huzurlu bir kamp ve yüzme deneyimi sunuyor. Herhangi bir tesisin bulunmadığı bu bakir koy, kendi ekipmanıyla giden ziyaretçilere doğayla baş başa kalma fırsatı sağlıyor.

Dolungaz Koyu'na ek olarak Karaburun sınırlarında yer alan Badembükü ve Hamzabükü plajları da sakinliğiyle kentin gürültüsünden kaçanları kucaklıyor. Taşlık sahilleri ve serin deniz suyuyla bilinen bu bölgeler, özellikle hafta içi günlerde tamamen dinlendirici bir sessizliğe bürünüyor.

Dikili ve Urla'nın huzurlu kıyıları

İzmir'in kuzeyinde yer alan Dikili ilçesi de özellikle Bademli Köyü ve çevresinde saklı kalmış eşsiz koylara ev sahipliği yapıyor. Bölgenin en bilinen noktalarından Pissa Koyu hafta sonları hareketli olsa da araçla ulaşımı zor olan Küçük Zindancık Koyu, Hayıtlı Koyu ve Hanımın Koyu doğaseverlere tam bir dinginlik sunuyor. Zeytin ağaçlarının gölgesinde uzanan bu kumsallar, incecik kumları ve sığ denizleriyle özellikle sakinlik arayanların vazgeçilmez rotaları arasında bulunuyor.

Urla yarımadasının güneyinde konumlanan Balıklıova kıyıları ile Demircili Koyu'nun az bilinen köşe noktaları da sessiz bir deniz günü geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Ege'nin serin sularında yüzerken sadece doğanın sesini dinlemek isteyen tatilciler, bu saklı plajlarda bütünüyle arınmış ve dinlenmiş bir şekilde günü tamamlıyor.