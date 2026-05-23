İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerleri önünde 33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan veteriner hekimin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çöp konteynerleri önünde bulunmuştu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Adnan Kahveci Caddesi’nde çöp konteynerleri önüne bırakılmış çok sayıda ölü kedinin bulunmasının ardından başlatıldı.

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerde yetişkin ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekerken, hayvanseverler duruma sert bir şekilde tepki gösterdi.

Gözaltına alındı!

Soruşturmayı sürdüren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen veteriner hekim Hakan E. gözaltına alınmıştı.

Bölgeye yakın bir veteriner kliniğinde çalıştığı ifade edilen şüpheli, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“Yoğunluk nedeniyle çöpe bıraktım”

Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, yaşamını yitiren hayvanların normal şartlarda gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini söylediği ifade edildi.

Ancak yoğunluk nedeniyle bu kez kedileri çöp konteyneri yakınına bıraktığını öne sürdüğü ifade edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından veteriner hekim adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.