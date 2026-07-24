İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tokat'ın Erbaa ilçesinde bu yıl gerçekleştirilen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbaa Yaprak Festivali'ne katılım sağladı. Festival çerçevesinde Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklerde bulunan Tugay, kültürel buluşmanın önemine vurgu yaptı.

"Erbaalı hemşehrilerimizin selamını getirdik"

Festivalle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Tugay, İzmir'de ikamet eden Erbaalı vatandaşların selamını Erbaa'ya getirdiğini belirtti.

Tugay, Erbaa'nın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki şehir arasındaki gönül bağlarının bu tür organizasyonlarla daha da artırdığını ifade etti.

Anadolu'nun kültürel mirasına vurgu!

Başkan Tugay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda festivalin Anadolu'nun köklü kültürel değerlerini yaşatan önemli organizasyonlardan biri olduğunu ifade ederek, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Başkan Tugay, geleneksel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayan festivallerin toplumsal dayanışmayı artırdığını belirterek, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

