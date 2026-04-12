Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son dönemde artan bungalov kiralama dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden cazip fiyatlarla tatil fırsatları sunduğu, ardından kapora ve ödeme alarak ortadan kaybolduğu belirlendi.

İzmir dahil 8 ilde eş zamanlı operasyon

Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler; Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Zonguldak ve Samsun’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

9 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hesaplarda 210 milyon liralık hareket

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait banka ve kripto para hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 liralık işlem hacmi tespit edildi.