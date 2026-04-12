Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in vizyoner liderliğinde hayata geçirilen Torbalı Kadın Emeği Merkezi (TORKEM), ilçedeki üretim ekosistemini kökten değiştirmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanması ve yerel kalkınmaya dahil olması amacıyla faaliyet gösteren merkez, iki yıl gibi kısa bir sürede 1000 üyeyi aşarak dev bir aile haline geldi. Sadece bir eğitim yuvası olmanın ötesine geçen TORKEM, dayanışma ruhunu profesyonel bir üretim modeliyle birleştirerek Türkiye genelinde örnek gösterilecek bir yapıya büründü. Kooperatifleşme sürecine giren merkez, kadınların el emeğini daha kurumsal ve sürdürülebilir bir ekonomik kazanca dönüştürme hedefiyle stratejik adımlar atmayı sürdürüyor.

Eğitimden pazara uzanan güçlü bir üretim zinciri

TORKEM bünyesinde yürütülen faaliyetler, rakamsal verilerle de başarısını kanıtlıyor. Bugüne kadar açılan 16 farklı branştaki kurslarda toplam 4 bin 928 kursiyer eğitim alma imkanı bulurken, kadınların yetenekleri profesyonel birer iş koluna dönüştürüldü. Eğitim sürecini tamamlayan kadınlar, yalnızca üretim aşamasında değil, ürünlerinin pazarla buluşması noktasında da belediyenin sunduğu geniş imkanlardan faydalandı. Güz Etkinlikleri’nden Ramazan ve Yılbaşı sokaklarına kadar düzenlenen 10 farklı tematik pazarda, 2053 kadın girişimci stant açarak ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturma şansı yakaladı. Bu model, kadınların hane ekonomisine katkı sunarken aynı zamanda ilçenin ticari canlılığına da ivme kazandırdı.

Kooperatifleşme sürecinde kritik eşik: Sertifikalar takdim edildi

Merkezin kurumsal geleceği için en kritik aşamalardan biri olan kooperatifleşme eğitimleri başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda düzenlenen görkemli sertifika törenine; Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Türkiye Soroptimist Federasyonu Başkan Yardımcısı Nazlı Yolaç, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı eğitmeni Sema Kaya gibi önemli isimler katıldı. Eğitimlerini tamamlayan üyelere belgelerinin verildiği törende, kooperatifleşmenin kadın emeğine getireceği resmiyet ve ekonomik güç vurgulandı. TORKEM üyelerinin yoğun katılım gösterdiği programda, yerel üretimin ulusal bir markaya dönüşme heyecanı salona hakim oldu.

Başkan Övünç Demir: “Kadınlarımız Türkiye’ye sesini duyuracak”

Törende duygu dolu bir konuşma gerçekleştiren Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, kadınların başarma azmine olan inancını dile getirdi. İki yıl içinde ulaşılan üye sayısının ve mezuniyetlerin gurur verici olduğunu belirten Başkan Demir, “Torbalı’mızın kadınları başaracak, ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Sizler Türkiye’ye sesinizi duyuracak, emeğinizle örnek olacaksınız” ifadelerini kullandı. Her zaman kadın üreticilerin yanında yer alacağını bir kez daha taahhüt eden Demir, program sırasında bir üyenin kendisi için kaleme aldığı şiiri dinlerken duygusal anlar yaşadı. TORKEM, kooperatifleşme sürecini resmiyete dökerek Torbalı’da kadın emeğinin en güçlü temsilcisi olmaya devam edecek.