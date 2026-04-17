İzmir Çeşme Ovacık’ta geçtiğimiz yaz işlenen akıl almaz cinayetin detayları, mahkemenin gerekçeli kararıyla birlikte kan donduran bir boyuta ulaştı. Yerine işe giren mesai arkadaşı Soner Boztepe’yi şezlongda uyurken baltayla katleden S.Ş’nin, cinayetten sadece 24 dakika önce kararı kendi kendine verdiği ortaya çıktı.

Jandarma yangın için gitti, kanlı tişörtü buldu

Olay gecesi bölgedeki makilik alanda çıkan yangın, aslında cinayetin anlaşılması için önemli bir gelişme olmuştu. Yangınla ilgili bilgi toplamak için tesadüfen S.Ş’nin kapısını çalan jandarma ekipleri, şahsın tişörtündeki kan lekelerini görünce işin rengi değişti. "Yangın bakmaya geldik" diyen ekipler, kendilerini bir cinayet soruşturmasının tam ortasında buldu. Yapılan incelemelerde, S.Ş’nin üzerindeki kan örnekleri, şezlongda cansız bedeni bulunan 30 yaşındaki Soner Boztepe ile eşleşti.

Cinayetten 24 dakika önce bedel ödeyeceğim demiş

Mahkeme dosyasına giren en somut delillerden biri, sanığın olay gecesi saat 01.08’de bir arkadaşına attığı mesaj oldu. S.Ş o mesajda, "Bir haftadır peşindeyim, onu harcayacağım... Benim onu almam gerekirse bedel ödeyeceğim" diyerek cinayeti nasıl adım adım planladığını itiraf etmiş. Bu mesajdan tam 24 dakika sonra ise elinde baltayla evine dönerken güvenlik kameralarına yakalanmış.

"Uyuyan adamı savunmasız yakaladı"

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Mart’ta görülen duruşmada kararını verdi ve S.Ş’i "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, gerekçeli kararında hiçbir takdiri indirim uygulamadığını şu cümlelerle açıkladı:

"Sanık, maktulün uyuduğu sırada eylemini gerçekleştirmiş, onun kendini savunamayacak durumda olmasından faydalanmıştır. Planlı bir şekilde öldürücü darbeler vurduğu sabittir".

Ağabeyi konuştu "Acımız bir nebze hafifledi"

Karar sonrası konuşan maktulün ağabeyi Gökhan Boztepe, sanığın kardeşinin yerine işe girmesini sindiremediğini ve aralarında bu yüzden husumet başladığını söyledi. Boztepe, "Kardeşim geri gelmeyecek ama adalet yerini buldu, acımız bir nebze olsun dindi" dedi. Ailenin avukatı Tutku Dinç ise yargılamanın hızla sonuçlanmasından ve hiçbir indirim uygulanmamasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.