Son Mühür/ Beste Temel- Gökmen Küçüktaşdemir'in Radyo Ege'de sunduğu tutkunun peşinde programının bu haftaki konuğu Katip Çelebi Üniversitesi'dende öğretim görevlisi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve film yönetmeni Prof. Dr. Cenk Demirkıran oldu. Demirkıran, Santorini'nin Külleri, Su ve Ateş" belgesel filmininin hikayesini anlattı ve yakın zamanda gerçekleşecek film festivaline dair detayları paylaştı.

İzmir'de 3 bin 500 yıl öncesinin izleri bulundu

Cenk Demirkıran "Santorini'nin Külleri, Su ve Ateş" Belgesel Filmi hakkında, "Son filmimizin ortaya çıkması coğrafya bölüm başkanımız Prof. Dr. Serdar Vardar ile bir sohbetimiz esnasında gerçekleşti. Zaden filmde de anlatıyorum ben bunu. Anıl hocanın arkeoloji bölümündeki onun odasına giderim işim bittiğinde, çay içmeye, genelde orada toplanır hocalar ve bilimsel sanatsal çok sohbet yaparlar. Serdar hoca küllerden bahsetti Santorini'deki 3 bin 500 yıl önceki küllerin İzmir bölgesine yoğun olarak düştüğünden bahsetti. Külleri sondaj yapıp bulmuş tabii odasında dizili. Ben bunun filmini çekerim dedim"

"Hangi arkeolog araştırsa aynı tarih çıkıyor"

Filmi oluşturmak için nereden başladığını ve süreçte neler yaşadığını anlatan Demirkıran, "Filmi çekmeye kendimden başladım. Ben külleri bana gösterdiğinde gerçekten çok etkilendim. Enterasan bir şey, 3 bin 500 yıl önceki patlamanın külleri tek bir tarihi veriyor. İzmir'in Çeşme ve Bayraklı ilçelerinde küllerden bulunmuş. Hangi arkeolog ulaşırsa o küllere kazı esnasında yaptığı araştırmalar sonucunda o tarih çıkıyor. Vasıf Şahaoğlu hoca bunu söylemişti. Gerçekten o bir kronolojide bir nokta. Aynı bir iki günü gösteriyor dağılımıyla beraber.

"Yapay zeka ile geçmişi oluşturduk"

Binlerce yıl öncesinde yaşanan patlamayı da yapay zeka ile canlandırdıklarını söyleyen Demirkıran filmi şu şekilde anlattı, "Önce kendimden başladım kendimden yarattığı histen başladım performatif bir belgesel olarak şekillendirdim. Yönetmenin içinde olduğu duygularını paylaştığı, ve seyirciyle iletişim kurduğu, ve sonra serdar hoca bana keşifte yol gösterdi ve ben keşifte medyacı olarak medya ve iletişimci olarak bir coğrafyacı ile birlikte bunun bana yansıyan kısımlarını keşfettim. Geçmişe yönelik tahayyül etmeye çalıştık yapay zeka videoyla geçmişi yarattık. Bilimsel veriler ışığında tabii ki. İlk çeşmeyi yarattık mesela Tunç Çağı'ndaki patlamadan sonraki tsunami ile 4 kere üst üste tsunami olmuş ve yerle bir olmuş durumda onları canlandırdık. Patlamanın etkilerini o anki gökyüzü nasıl oldu? Smryna'da birisi surlarda baktığında nasıl gördü gelen külleri? onları canlandırdık" diye heyecan dolu süreci aktardı.

Üniversitede ikinci kez festival heyecanı başlıyor

Katip Çelebi Üniversitesi'nde ikinci kez gerçekleşecek Film Festivali'nden bahseden Demirkıran, 20 nisan- 25 nisan arasında gerçekleşeceğini ve 87 adet film gösterileceğini aktardı. 4 farklı yerde gösterimler gerçekleşecek.

Kasım ayından beri çalışmalar sonucu festivalin gerçekleştirileceği bildirildi.

Festivale dair bilgiler aktaran Demirkıran, "Geçen sene ilk festivalin ardından çok güzel geri dönüşler aldık ve geçen yıl körfezin öbür tarafına geçmiştik. şimdi bu sene İzmir kültür sanat fabrikasını gösterim mekanı yaptık ve iş birliği yaptık. Bir yandan da resim ve heykel müzesi içinde alanımız var. Bu yıl kategori sayımızı da artırdık. Yine destekçilerimiz sponsorlarımızda artışlarımız oldu. Ulusal festivaliz ama yurt dışından da jüri üyelerimiz var" dedi.

Festivalde hangi atölyeler olacak?

Festivale herkesin davetli olduğunu belirten Demirkıran," Bu sene plastik makyaj atölyesi Samet Erdem eşliğinde olacak, öğrenciler için de işe yarayacak bir şey olacak. Alican Sekmeç de sinemada arşivcilik üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek öğrencilere. Bireysel ilgi gerekiyor arşivcilikte Alican da bu konuda iyi çalışan birisi. Metin Erksan vefat etmeden önce son röportajını Alican'a vermişti. Bu anlamda çok veri ve bilgi de var kendisinde. Yine Doçent Dr. Mehmet Özbek ADÜ Öğretim Üyesi kendisi bir deneyi var bir California Masalını meddah ve karagöz tekniği ile temsil etti ve orada sahneledi. Tübitak destekli bir araştırma. 25 Nisan'da bizimle paylaşacak. TRT belgeselden de söyleşi olacak. Daha öğrencilerimizin filmleri de var. Katip Çelebi Üniversite öğrencilerini biz onları yarışmaya dahil etmiyoruz ama filmlerinin "biz neler çektik" diye bir kısmı olacak.

Akış normal bir festival akışı gibi değil açılışımız yok ama açık hava filmi ile başlıyoruz. ikinci gün Arzu Film ekolünden Gülen Gözler filmi bizimle olacak. 22 Nisan'da ödül törenimiz var ama film gösterimlerimiz devam ediyor. 23 Nisan'da çocuk filmleri var." diyerek festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederek tüm İzmir'i festivale davet etti.