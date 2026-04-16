İzmir’de düzensiz göç operasyonları aralıksız bir şekilde sürmeye devam ediyor. Urla ve Çeşme ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar yürütüldü. Operasyonlar sonucunda, toplam 45 kişiyle ilgili işlem yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından can güvenliği riski taşıyan grup kurtarılırken, karada gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise kaçak geçiş girişiminde bulunan göçmenler yakalandı.

Geri itilen bot kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın paylaştığı bilgiler çerçevesinde, Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. İhbar üzerine ekipler harekete geçti.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda; Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bottaki 4’ü çocuk toplam 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme’de kara operasyonu: 19 göçmen yakalandı

Öte yandan Çeşme ilçesinde de bir operasyon gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda ise Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve jandarma ekipleri koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Karada olduğu belirlenen 19 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Göç İdaresi’ne teslim edildiler!

Hem denizde kurtarılan hem de karada yakalanan düzensiz göçmenlerin, gerekli işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildiler.

