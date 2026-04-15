Son Mühür/Merve Turan- Yılın ilk çeyreğinde etkili olan yağışlar İzmir'de barajların doluluk oranlarını olumlu yönde etkiledi. İleriki günlerde beklenen yağışların da katkı sağlayacağı düşünülen barajların geçen yıla göre gösterdiği artış da dikkat çekti. İzmir'in can suyu olan Tahtalı Barajının bugün aktif doluluk oranı yüzde 53,26' ulaştı. Bu oran geçen yıl 15.73 seviyelerindeydi. Toplam su hacmi 172.486.000 metreküp ve kullanılabilir su hacmi 152.886.000 olarak ölçüldü.

Balçova Barajı yüzde 98,61!

İZSU'nun yayımladığı verilere göre Balçova Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 98,61 olduğu bildirildi. Toplam su hacmi 7.653.000 metreküp, kullanılabilir su hacmi 7.516.000 olarak ölçülen barajın geçen yıl aktif doluluk oranının 40,74 olduğu tespit edildi.

Ürmez ve Gördes'te doluluk oranları!

Ürkmez ve Gördes barajı da doluluk oranlarını büyük derece artıran barajlar arasında yer aldı. Ürkmez Barajı'nın doluluk oranı yüzde 97,55, Gördes'in ise yüzde 40,07 olarak ölçüldü. Bir önceki yıl aktif doluluk oranları sırasıyla yüzde 27,56 ve yüzde 5,55 idi.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda oran yüzde 81,63!

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın geçen yıl ki doluluk oranı yüzde 17,66 iken güncel verilerde bu sayı yüzde 81,63'e kadar yükseldi. Barajın toplam su hacmi 13.560.000 metreküp, kullanılabilir su hacmi 13.060.000 metreküp olarak ölçüldü.