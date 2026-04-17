Son Mühür / Merve Turan - Geçen yıl yaşadığımız kuraklığın ardından yılın ilk aylarında etkili olan yağışlar İzmir'in barajlarına can suyu oldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi 17 Nisan 2026 tarihli verilerine göre Tahtalı Barajı'ın güncel aktif doluluk oranı yüzde 53,52 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yıl yüzde 15,73 seviyelerindeydi. Toplam su hacmi 173.227.000 metreküp olan barajın, kullanılabilir su hacmi 153.627.000 metreküp olarak ölçüldü.

Doluluk oranı neredeyse yüzde yüz!

Balçova Barajı ise neredeyse yüzde 100'e yaklaştı. Geçen sene aktif doluluk oranı yüzde 40,74 olan barajın güncel doluluk oranı yüzde 99,00 olarak ölçüldü. Toplam su hacmi 7.683.000 metreküp, kullanılabilir su hacmi 7.546.000 metreküp olarak kaydedildi.

Diğer barajların aktif doluluk oranları...

Ürkmez Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 97,55, Gördes Barajı yüzde 40,75, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise 81,18 olarak kayıtlara geçti.