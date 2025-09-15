Son Mühür/ Begüm Mol - Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Çeşme - Sakız Master Futbol Turnuvası, futbolun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Çeşme Stadyumu’nda gerçekleşen turnuvada Çeşme Belediye Spor Master, İzmirspor Master, Yunanistan’dan Chios Master ve Sakız Adası’ndan Terra Master takımları sahaya çıkarak dostluk ve kardeşlik için mücadele etti.

İki yakadan dostluk sahada buluştu

İki gün süren turnuvada sahada centilmenlik öne çıkarken, tribünlerde dostluk ve kardeşlik atmosferi hâkim oldu. Ege’nin iki yakasından gelen futbol ustalarının mücadelesi büyük ilgi gördü. Turnuva sonunda düzenlenen törende tüm katılımcı takımlara madalya takdim edildi. Çeşme Belediyesi, sporun birleştirici gücüyle bu organizasyonda kazananın dostluk olduğunu vurguladı.

Başkan Denizli: “Kazanan dostluk oldu”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, “Futbol, sınırların ötesinde kardeşlik bağlarımızı güçlendiren en önemli alanlardan biri. Bu turnuvada kazanan dostluk olmuştur. Katkı sunan tüm takımlarımıza, sporcularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çeşme Belediyesi, önümüzdeki süreçte de sporu, kardeşliği ve dayanışmayı destekleyen etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürecek.