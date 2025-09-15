Son Mühür- İzmir’in Menderes ve Urla ilçelerindeki taşınmazlarını satışa çıkaran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), 1,5 milyon lira bedelle Bergama’daki mülkiyetini satışa çıkardı.

PTT AŞ Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan Urla’ya bağlı Yeni Mahallesi’nde 169 ada bir parselde bulunan 469,30 metrekarelik arsayı 11 Eylül’de 64 milyon liraya satışa çıkardı.

PTT yine İzmir’in Menderes ilçesinde 7 bin 579 metrekarelik taşınmazı geçen ağustos ayında 90 milyon lira muammen bedel ile satma kararı aldı.

7 Eylül’de ise Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Ergazi-imar Mahallesi’nde bulunan taşınmaz satışa çıkarıldı. Bin metrekare büyüklüğündeki arsanın muhammen bedeli 365 milyon 635 bin lira olarak belirlendi.

Art arda gelen satış kararlarından sonra PTT’nin bugün de Bergama’daki mülkiyeti için ihale kararı aldığı duyuruldu.

Bergama’nın Aşağıkırıklar Mahallesi’nde bulunan 519,66 metrekare yüzölçümlü arsa muhammen bedeli 1,5 milyon lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli ise 150 bin lira olarak açıklandı.

Taşınmasın açık ihalesi (kapalı teklif açık artırma) usulü ile satışı 2 Ekim 2025 tarihinde saat 16.00’da PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı’nda yapılacak.