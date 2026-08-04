İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri bünyesinde barındıran bir lastik botun motorunun arızalanmasının ardından denizde sürüklenmeye başladığı ifade edildi. Alınan yardım ihbarı sonrasında olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri intikal etti.

Ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı!

İhbarın ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları TCSG-35 ve KB-118, sürüklenen lastik botun yer aldığı noktaya kısa sürede vardı. Ekipler, denizde tehlike geçiren bottaki düzensiz göçmenleri güvenli şekilde kurtararak olası bir facianın önüne geçti.

25 düzensiz göçmenin kurtarıldığı öğrenildi!

Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyon sonucunda lastik botta bulunan 25 düzensiz göçmenin kurtarıldığı öğrenildi. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla karaya götürülürken, olayla ilgili idari sürece de start verildi.