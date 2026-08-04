İzmir Çeşme'de, bölgenin simge tarımsal ürünlerinden biri olarak dikkat çeken damla sakızında hasat öncesi çalışmalar sürüyor. Üreticiler, ağaçlardan alınacak sakızın en sağlıklı şekilde toplanabilmesi için bahçelerde yoğun mesailerini sürdürüyor.

Hasat hazırlıkları çerçevesinde sakız ağaçlarının çevresi temizlenirken, toprağa karışmasının önüne geçmek için damlama alanlarına kalsiyum karbonat olarak bilinen taş tozu serilmekte. Çizim işlemlerinin noktalanması sonrasında ise ağaçlardan akacak damla sakızlarının toplanmasıyla sezon resmen açılacak.

"Kendi üretimimizle karşılamak istiyoruz"

Çeşme Sakız Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Topal, ilçedeki yıllık üretimin yaklaşık 100 kilogram seviyesinde olduğunu ifade ederek bunun yeterli olmadığını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin her yıl önemli miktarda damla sakızı ithal ettiğini belirten Topal, hedeflerinin ülkenin tükettiği ürünü kendi topraklarında yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi. Yerli üretimin yükseltilmesiyle hem ithalatın azaltılacağını hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlanacağını ifade eden Topal, damla sakızının stratejik bir tarım ürünü olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hedef 200 bin sakız ağacı!

Üretimin sürdürülebilir olması için sakız ağacı sayısının yükseltilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Topal, hedeflerinin 200 bin sakız ağacını toprakla buluşturmak olduğunu söyledi.

"Her köşesinden sakız damlayacak"

Sakız üretiminin yeniden artırılması için uzun yıllardır emek sarf eden üreticilerden Hasan Ege Tütüncüoğlu ise hasat öncesinde bahçelerde ortaya çıkan görüntünün kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Taş tozu serilen beyaz zemin ile yemyeşil sakız ağaçlarının ortaya çıkardığı manzaranın Çeşme'nin en özel görüntülerinden biri olduğunu belirten Tütüncüoğlu, bugüne kadar yaklaşık 30 bin sakız ağacının dikildiğini ifade etti.

Ağaç sayısını 100 bine çıkarmayı amaçladıklarını söyleyen Tütüncüoğlu, bu hedefe varıldığında Çeşme'nin dört bir yanında sakız üretiminin yeniden hayat bulacağını ve ilçenin tarihi mirasının gelecek kuşaklara güçlü şekilde aktarılacağını söyledi.

