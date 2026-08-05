İlksen Özalper'in daha önceki görevi de kamuoyunun dikkatini çekti. Siyasete CHP'de başlayan Özalper, bir dönem partinin Manisa İl Başkanlığı koltuğunda oturdu.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başladı. Dosya sonrasında yetki gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Özalper'in ifadesi için Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma nasıl başladı?

Dosyanın temelinde görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadeler bulunuyor. Bu ifadeler soruşturmanın kapsamını genişletti.

Savcılık MASAK raporlarını, HTS kayıtlarını ve dosyadaki diğer delilleri inceledi. Ardından Manisa'da bir operasyon düzenlendi.

Manisa operasyonunda üç isim tutuklandı

Operasyon kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer hakkında işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve çeşitli evraklara el konuldu.

Yalım'ın ifadesinde, Denizli'de Gözaçan'a 1 milyon lira teslim ettiğini öne sürdüğü belirtildi. Bu beyanlar ve diğer deliller doğrultusunda üç isim de tutuklandı. Özalper hakkında ise gözaltı işlemi uygulandı; soruşturma sürüyor.

Siyasi kariyeri ve özel hayatı

İlksen Uludağ Özalper, Manisa siyasetinde uzun yıllardır aktif olan isimlerden. Teşkilat çalışmaları, saha organizasyonları ve kadınların siyasette temsili konularındaki faaliyetleriyle tanınıyor.

2023'te Ferdi Zeyrek'in görevden ayrılmasının ardından il yönetim kurulu kararıyla CHP Manisa İl Başkanı oldu. Yaklaşık iki yıl bu görevi yürüttü, sonrasında partiden ayrılarak Yeni Parti'ye geçti.

Aslen Manisa'nın Gördes ilçesinden. Uzun yıllardır Manisa'da yaşıyor ve siyasi çalışmalarını da ağırlıklı olarak kent genelinde yürütüyor. Lisans eğitimini bugünkü adıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Turizm Tanıtım ve Operasyonları bölümünde tamamladı. Siyasetin yanında ilaç sektöründe tıbbi tanıtım alanında çalıştı.

Özel hayatına dair bilinenler sınırlı. 2016 yılında Hakan Özalper ile evlendi ve çiftin bir çocuğu bulunuyor. Doğum tarihi ise kamuoyuyla paylaşılmadı.