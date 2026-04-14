Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İzBB) 2025 yılı faaliyet ve denetim raporları hazırlandı. Rapor birçok bulguyu içerirken kültür sanat faaliyetleri, denetim raporundan sızan çarpıcı veriler ortaya çıktı. Büyükşehir Meclisi’nde tartışmalara neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) hazırladığı ‘Cadı Kazanı’ tiyatro oyunu hakkında ortaya çıkan bulgu gerçekleri ortaya koydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT' un 2025 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi sırasında tespit edilen bulgulara ait muhalefet şerhini İzmir Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyesi AK Partili Nail Kocabaş hazırladı.

İddialar meclis gündemine gelmişti

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız’ın oyunun sahne üretimine dair gündeme getirdiği iddialar sonrası ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay meclis kürsüsünden açıklama yapmış, “Kendi atölyelerimizde yaptık” ifadelerini kullanmıştı. Denetim raporlarına göre resmi ihale kayıtları Tugay’ın o açıklamalarını resmen yalanladı.

Kuruşuna kadar ödeme yapılmış!

Başkan Tugay’ın 24 Kasım 2025 tarihli Meclis toplantısında, sahne dekorunun Park ve Bahçeler Dairesi’nin marangoz atölyesinde üretildiğini beyan ettiği rapora yansırken; 'dış alım' gerçeği resmen ortaya çıktı. Buna göre; söz konusu oyunun sahne üretiminin CLM Mimarlık İnşaat adlı özel bir şirket tarafından gerçekleştiği belirlendi. Bu üretim için belediyenin kasasından KDV dahil tam 3 milyon 47 bin lira 40 kuruş ödeme yapıldığı rapora yansıdı

“Yanıltıcı beyan niteliğinde”

İhale dosyasındaki diğer detaylar da dikkati çekti. Oyunla ilgili sadece yardımcı malzemelerin değil; sahnenin ana omurgasını oluşturan kolon, platform ve kostümlerin de dış kaynaklardan satın alındığına vurgu yapıldı. Raporda, “Mecliste yapılan beyan ile ihale ve harcama belgeleri arasında açık bir uyumsuzluk bulunduğu; bu uyumsuzluğun kamu harcamasının niteliğine ilişkin gerçeğin eksik veya farklı yansıtılmasına neden olduğu; bu yönüyle durumun mali saydamlık, hesap verebilirlik ve doğru bilgilendirme ilkeleri açısından yanıltıcı beyan niteliği taşıyan bir zafiyet oluşturduğu” belirtildi. Aynı zamanda Başkan Tugay’ın beyanları, resmi belgeler karşısında "ihmal düzeyinde yanıltıcı" bulunurken, Kültür-Sanat ve Satın Alma gibi ilgili daire başkanlıkları da koordinasyon zafiyeti ve raporlama hatasıyla eleştirildi.