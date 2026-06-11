Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı trafiğinin bel kemiğinden biri olan Haluk Alpsü Bulvarı’nı baştan aşağı yenilemek için adım attı.

Bölgedeki ulaşımı çok daha konforlu hale getirmeyi hedefleyen belediye ekipleri, kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Tugay saha çalışmalarını yerinde takip etti

Çalışmaları yerinde incelemek için Torbalı’ya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yürütülen asfalt serim çalışmaları hakkında teknik ekipten detaylı bilgi aldı.

Saha personeliyle bir araya gelerek çalışmaları inceleyen Tugay’a, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de eşlik etti.

Tugay, incelemelerinin sonrasında bölgedeki esnafla da bir araya gelerek hayırlı işler temennisinde bulundu.

4 kilometrelik güzergahta büyük dönüşüm

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli İZBETON ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi sınırları kapsamındaki Haluk Alpsü Bulvarı’nda trafiği rahatlatacak adımı attı.

Yapılan planlamaya göre;

Toplam 4 kilometrelik bir hat yenileniyor.

Gidiş ve geliş istikametlerinde 2’şer kilometrelik alan tamamen asfaltlanıyor.

Proje dahilinde toplamda 10 ton asfalt kullanılacak.

Ekiplerin hızlı bir tempoyla devam ettirdiği çalışmalarda, şu ana kadar planlanan asfaltın 2 tonluk kısmı serildi.

Çalışmalar tamamlandığında, hem sürücüler için daha güvenli hem de bölge halkı için çok daha konforlu bir yol ağı hizmete girmiş olacak.