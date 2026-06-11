Son Mühür- İstanbul’da ünlü isimleri hedef alan dev uyuşturucu operasyonu, iş dünyasına da uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen narkotik ekipleri, Türkiye’nin en büyük teknoloji perakemdecilerinden birinin patronunu gözaltına aldı. Yakalanan isimler arasında Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan da var.

Emniyetten sızan ilk bilgiler, operasyonun dalga dalga büyüyeceğine işaret ediyor.

Şafak vakti gözaltına alındı

Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan polis, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belirlenen adreslere baskın yaptı. Sanat ve cemiyet hayatından tanınmış simaların adının geçtiği dosyada, Hasan Vatan’ın da yer alması iş dünyasında adeta şok etkisi yarattı.

Polis merkezine götürülen iş insanının sorgusu sürüyor. İfadeler doğrultusunda yeni gözaltıların gelebileceği de gelen duyumlar arasında.

151 mağazalı dev markanın başındaki isim

Hasan Vatan, Türkiye genelinde çok geniş bir ticari ağın yönetimindeki isim. Kurucusu olduğu Vatan Bilgisayar, şu an ülkenin dört bir yanında aktif faaliyet gösteriyor. Tam 57 şehirde, 151 mağazayla hizmet veren şirket, teknoloji perakendeciliğinin öncülerinden biri konumunda.

Listede başka hangi isimler var?

1.⁠ ⁠⁠Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)

2.⁠ ⁠⁠Tolga ÇAM (Modacı)

3.⁠ ⁠⁠Ferhan KAYA (Borsacı)

4.⁠ ⁠⁠Murat SAYGI(Yönetmen)

5.⁠ ⁠⁠Enis Ahmet ONAT

6.⁠ ⁠Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)

7.⁠ ⁠Emre TARİ (İş adamı)

8.⁠ ⁠Hasan VATAN ( Vatan Bilgisayar)

9.⁠ ⁠Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)

10.⁠ ⁠Kenan DOĞULU (Şarkıcı)

11.⁠ ⁠Beren SAAT (Oyuncu)

12.⁠ ⁠Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)

13.⁠ ⁠Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)

14.⁠ ⁠Reyhan KÜÇÜKYEĞEN

15.⁠ ⁠Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)

16.⁠ ⁠Yaşar İPEK (Şarkıcı)

17.⁠ ⁠Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)

18.⁠ ⁠Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)

19.⁠ ⁠Enis ARIKAN (Oyuncu)

20.⁠ ⁠Rafet Eren YORULMAZER

21.⁠ ⁠Ali Efe BEZCİ

22.⁠ ⁠Selin CİĞERCİ