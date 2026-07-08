Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Belediyesi, kırsal bölgelerde hayvancılıkla geçinen üreticilere ücretsiz saman balyası dağıttı. Hayırsever bir ailenin belediyeye bağışladığı arazide yürütülen tarımsal faaliyet, hem ihtiyaç sahiplerine hem de besicilere kaynak sağladı. Belediye, kendi öz kaynaklarını kullanarak üreticilerin en büyük gider kalemlerinden birini hafifletmeyi hedefledi.

Çalışmalar kapsamında elde edilen ürünler iki farklı sosyal yardım projesinde kullanıldı.

Buğdayı ihtiyaç sahibine samanı besiciye

Belediye ekipleri, bağışlanan araziye yerli "Kayra" cinsi ekmeklik buğday ekti. Hasat döneminin ardından toplanan buğdaylar una dönüştürülerek ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere ayrıldı.

Ekipler, hasat sonrasında tarlada kalan samanları ise balyalayarak ilçenin köyler bölgesindeki hayvancılara hibe etti. Bu yöntemle yerel üreticilerin yem maliyetleri düşürüldü.

"Maliyetlerin arttığı dönemde destek sağladık"

Ekonomik şartların çiftçi ve besicileri zorladığını belirten Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, üretimin sürekliliğini sağlamak istediklerini ifade etti. Benzer, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Topraklarımızda gerçekleştirdiğimiz hasadın ardından geriye kalan samanları, ilçemizde hayvancılık yapan besicilerimize hibe ederek aramızdaki dayanışma köprülerini daha da güçlendirdik. Maliyetlerin hızla arttığı bu dönemde, hibe ettiğimiz saman balyalarıyla üreticilerimizin en büyük gider kalemlerinden birine destek sağladık, yüklerini hafiflettik."

Buca'da yardımlaşma ruhuyla hareket ettiklerini dile getiren Benzer, yerel üreticilere yönelik desteklerin kesintisiz olarak devam edeceğini vurguladı.