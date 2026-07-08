Son Mühür / Atakan Başpehlivan Uluslararası ilişkiler alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren geçmiş yıllarda İYİ Parti’den İzmir milletvekili adaylığı da yapmış olan Aybars Aksoy, Ankara’da gerçekleşen ve dünya kamuoyunda olumlu bir şekilde karşılanan NATO Zirvesi’ni yorumlayarak, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Aybars Aksoy: Ankara’da yapılan bu zirveyi doğru buluyorum

Ankara’da düzenlenen zirveyi doğru bulduğunu ve Türkiye’nin bölgede çok güçlü bir ülke olduğunu aktaran Uluslararası İlişkiler uzmanı Aybars Aksoy, “Türkiye, bölgesinde çok güçlü bir ülke, son yıllarda ne kadar içeride sıkıntılar yaşasa da dışarıda reel politiğe uygun davranışlar sergiliyor.

Ancak, bizim gibi enerji ve savunma sanayinin kalbi gibi bazı alanlarda hala bağımlı olduğumuzu düşünüyorum. Bu nedenle, ekonomik olarak bağımsız olmadan savunma sanayisine yatırım yapılmasını doğru bulmuyorum. Bununla birlikte, 1952’den beri NATO üyesi olarak ve yıllar sonra tekrardan bu organizasyon sırasının bizde olmasından mütevellit, Ankara’da düzenlenen bu zirveyi doğru buluyorum” şeklinde konuştu.

“Diğer ülke liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik davranışlarının iç politikaya pozitif etki edeceğini düşünüyorum”

Ayrıca, zirvenin iç siyasette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ciddi şekilde fayda sağlayacağını da belirten Aksoy, ilerleyen zamanlarda detayların ortaya çıkacağını aktararak, “Tabii ki diğer ülke liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik söylemleri iç politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fayda sağlayacaktır, ancak bu durumun zirve sonrası iç siyasette daha fazla demokrasi kazasına neden olmamasını diliyorum" dedi.

“Hangisi daha iyi oraya hiç gitmemesi mi, yoksa orada yapacağı bir saygısızlık mı?”

Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Anıtkabir’i ziyaret etmemesi hakkında da konuşan Aksoy, konuyla ilgili sorular yönelterek, şu ifadeleri kullandı: “Trump gibi eylemleri ve söylemleri öngörülemeyen bir liderin, Anıtkabir’de yapacağı doğru olmayan bir davranışın ya da söylemin tarih boyunca Türk-Amerikan ilişkilerinde unutulmayacak bir yer alır. Ancak gitmemesi sadece oraya gitmediğini gösteriyor. Hangisi daha iyi oraya hiç gitmemesi mi, yoksa orada yapacağı bir saygısızlık mı? Ben bu konuyu böyle görüyorum”