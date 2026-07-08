Son Mühür/Hüseyin Demir Eskişehir Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi’nde düzenlenen Edip Akarsu U16 Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletleri, sırıkla atlama branşında önemli dereceler elde etti. 2011 doğumlu kızlar kategorisinde yarışan Aysima Nazik, sırıkla atlamada Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. 2012-2013 doğumlu erkekler kategorisinde mücadele eden Toprak Bahçeli ile Abdurrahman Malkoç, sırıkla atlama branşında Türkiye ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. 2012-2013 doğumlu kızlar kategorisinde yarışan Zeynep Kaynak ise sırıkla atlamada Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Aynı kategoride mücadele eden Peri Doğru da organizasyonu Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkan Altekin, “ Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, olimpik branşlara verdiği destek ve önemle dikkat çekiyor. İzmir, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek dezavantajlı bölgelerde spor yatırımlarını sürdürüyor.

Muhabir: Hüseyin Demir