Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün sporcularından aileleri ve antrenörlerinin de katıldığı ziyarette Başkan Alptekin, elde ettikleri başarılarla ülkemize ve kulübümüze büyük gurur yaşatan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Alptekin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün her zaman özel sporcularının yanında olmaya devam edeceğini belirterek, sporcularımıza ve antrenörlerimize emekleri için teşekkür etti. Artistik cimnastik büyük erkekler kategorisinde mücadele eden Alper Öztürk, genel tasnifte dünya şampiyonu olurken; yer aleti, halka, kulplu beygir, atlama masası, paralel ve barfiks finallerinde de altın madalya kazanarak organizasyonu 7 dünya şampiyonluğu ile tamamladı. Milli formayla ritmik cimnastik büyük kadınlar kategorisinde mücadele eden Selin Durgut ise Down Sendromlular Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil etti. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, olimpik branşlardan başarıdan başarıya koşarken yetiştirdiği sporcularla örnek oluyor.

Muhabir: Hüseyin Demir