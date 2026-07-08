Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'de yaz sıcakları kavurucu seviyeye ulaşınca zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde vitesi artırdı. Yolcuların serin seyahat etmesi için sahaya inen İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, ticari araçları tek tek durdurarak klima kontrolü yaptı. Denetimlerin daha ilk 20 dakikasında tam 30 sürücüye ceza kesildi. Yakalananların mazereti ise genelde aynı oldu.

Cezası 3 bin 705 lira

Toplu ulaşımda klima açmanın lüks değil zorunluluk olduğunu belirten Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, bazı şoförlerin maliyet gerekçesiyle klimayı kapattığını ifade etti. Ancak kurallar net. Klima açmayan ya da kapısı açık şekilde seyreden ticari araç sürücülerine acı reçete anında kesiliyor cezası ise tam 3 bin 705 lira.

Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) 153 ve CİMER üzerinden gelen ihbar patlaması üzerine denetimlerin sıklaştırıldığını söyleyen Toprakdeviren, şunları kaydetti:

"Bugünkü kontrollerin ilk 20 dakikasında 30 sürücü hakkında işlem yaptık. Ceza alanların büyük bölümü klimasını çalıştırmayanlar. Sadece klima da değil; şoför tanıtım kartı bulunmayan sürücülere de taviz vermiyoruz." Karşıyaka Ömer Faruk Sezgin'e imzayı attırdı! İçeriği Görüntüle

Şikayet edilen araç GPS üzerinden izleniyor

Vatandaşlardan gelen hat bazlı şikayetler rafa kaldırılmıyor. Ekipler, bildirilen toplu taşıma araçlarını anlık olarak GPS üzerinden takip ediyor. Konumu belirlenen araçlar, en uygun noktalarda zabıta kontrol noktaları tarafından durdurularak mercek altına alınıyor. Yolcu güvenliği ve konforunu her şeyin önünde tuttuklarını aktaran görevliler denetimlerin sadece minibüslerle sınırlı kalmadığını da söyedi.

Bir yılda 23 milyon lira ceza kesildi

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü’nün bilançosu ise oldukça yüksek. Son bir yılda minibüsler, taksiler, ilçe dolmuşları, okul ve personel servisleri dahil olmak üzere toplam 44 bin 232 denetim yapıldı.

Bu saha mesaisinde sadece klima ihlali yapan 219 araca yaptırım uygulandı. Diğer kural ihlalleri de eklendiğinde ticari araçlara kesilen toplam idari para cezası 23 milyon lirayı buldu.

