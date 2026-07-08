İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu Katı’nda hareketli dakikalar yaşandı. Alanda elinde iki adet bıçakla dolaşan 45 yaşındaki H.K.'yi fark eden emniyet güçleri, çevredekilerin güvenliğini sağlamak amacıyla şüpheliye anında müdahalede bulundu. Polisin "teslim ol" çağrılarına direnerek saldırgan tavırlar sergileyen şüpheliyi etkisiz hale getirmek için yürütülen operasyon sırasında arbede çıktı. Çıkan çatışmada 1 komiser ile 3 polis memuru vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle hafif şekilde yaralandı.

Gözaltına alındı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri havalimanında yapılan yaralı polisler, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralarının hafif olduğu öğrenilen 4 emniyet mensubu, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Etkisiz hale getirilerek silahından arındırılan saldırgan H.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemelerde şüphelinin uzun süredir ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Emniyete götürülen H.K. hakkında "kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.