Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleştirecek. Toplantı öncesi CHP grup toplantısını yaptı. Mecliste komisyon üyeleri, divan katilerinde kadro revizyonu yapılacak.

Yeter ve Yurdakul'da görev!

Öte yandan CHP Grubunun ardından CHP Grupbaşkanvekili ve sözcülüğünde değişim yaşandı. CHP Grupbaşkanvekili Altan İnanç’ın yerine CHP Grupsözcüsü olan Yağmur Yurdakul seçildi. Sözcü Yurdakul’un yerine ise CHP’li Meclis Üyesi Candaş Yeter getirildi.

Seçimin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile birlikte fotoğraf da çektirdiler.

AK Parti ve MHP'de değişim yok

AK Parti Grubu ise görev değişimi kararı almadan mevcut Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca ile yola devam dedi. MHP Grubu ise Grupbaşkanvekili Bahadır Altınkeser ile görevlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Öte yandan meclis toplantısında başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporlarının da görüşülmesi bekleniyor.