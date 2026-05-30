Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de tam elektrikli araç sahiplerinin ceplerini rahatlatan, çevreye de nefes aldıran otopark indirimi hız kesmeden devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN AŞ, fosil yakıt tüketimini azaltmak ve karbon salımının önüne geçmek için radikal bir adıma imza atmıştı. Kent genelindeki tam elektrikli araç sahiplerine sunulan yüzde 50 otopark indirimi uygulaması sürücülerden yoğun ilgi görüyor. Belediye sadece fiyat indirmekle de kalmadı; otoparkların içine yerleştirdiği 47 şarj istasyonuyla elektrikli araçların menzil kaygısını büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Sürdürülebilir ulaşım için bu hamle kritik bir eşikti.

Yeşil enerji sokaklara yayılıyor. Sürücüler de durumdan memnun.

62 otoparkta 3 binden fazla araç yararlanıyor

Söz konusu yarı yarıya indirim kampanyası kentin dört bir yanını kapsıyor. İZELMAN bünyesindeki 11 açık, 20 kapalı ve 31 yol kenarı otoparkı olmak üzere toplam 62 noktada bu avantaj geçerli. Sistemde şu ana kadar tam 3 bin 337 tam elektrikli araç tanımlanmış durumda.

Elektrikli araç sahipleri hem bütçelerini koruyor hem de şehre yayılan karbon ayak izini küçültüyor. Öte yandan Büyükşehir, sosyal belediyecilik reflekslerini de unutmuyor. Şehit yakınları ve gaziler için ücretsiz otopark hakkı aynı titizlikle sürdürülüyor. Şehitlerin dul eşleri, yetim aylığı alan çocukları, anne ve babaları ile gaziler ve eşleri bu hizmetten tek kuruş ödemeden faydalanabiliyor.

Nereye başvurulabilir?

İndirimli tarifeden faydalanmak isteyen tam elektrikli araç sahipleri ne yapmalı sorusuna ise prosedür oldukça basit tutulmuş. Sürücülerin araç ruhsat fotokopisi ve kimlik belgelerini yanlarına almaları yeterli.

Kayıt işlemleri için şehir merkezinde iki farklı nokta belirlendi.

Hafta içi sabah 08.00-12.00 ile öğleden sonra 13.00-17.30 saatleri arasında başvurular toplanıyor.

Sürücüler, Çankaya Şair Eşref Bulvarı’ndaki Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) bahçesinde yer alan İzmirli Kahve’ye veya Konak Umurbey Mahallesi İşçiler Caddesi’ndeki İZELMAN Genel Müdürlüğü’ne giderek kayıtlarını anında yaptırabiliyor. Evrakları teslim eden sürücüler, sonraki parklanmalarında sistem tarafından otomatik olarak tanınıyor.



