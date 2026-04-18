Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet raporu görüşmeleri sırasında Cumhur İttifakı grubuna söz hakkı verilmeden raporun oylamaya sunulması tartışmalara yol açmış; tartışma yer yer arbedeye dönüşmüştü. Yaşananlar sonrası AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan tepki geldi. “Eleştiriden kaçan, söz hakkını engelleyen bir anlayış İzmir’e hizmet edemez” sözleriyle açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, “Grup başkan vekillerine söz hakkı tanımayarak eleştiriden kaçmış, yapılmayan işlerin konuşulmasını engellemeye çalışmıştır” dedi.

“Kabul edilemez bir yaklaşım”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşananların, tam anlamıyla demokrasiye gölge düşüren bir tabloyu ortaya koyduğunu aktaran Saygılı, “Faaliyet raporları, bir belediye meclisinin kenti adına görüşeceği en önemli gündemlerden biridir. Ancak Sayın Cemil Tugay, iki yıllık icraatlarının konuşulacağı bu kritik oturumda; yönetmeliklere ve siyasi teamüllere uygun olmayan bir tutum sergileyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bir ilke imza atmıştır. Grup başkan vekillerine söz hakkı tanımayarak eleştiriden kaçmış, yapılmayan işlerin konuşulmasını engellemeye çalışmıştır. Üstelik meclis öncesinde CHP Grup Başkanlığı ile yapılan toplantıda süreler ve işleyiş konusunda mutabakata varılmış olmasına rağmen, bu uzlaşıya aykırı şekilde sürelerin kısılması ve konuşmaların sınırlandırılması kabul edilemez bir yaklaşım olmuştur” ifadelerini kullandı.

“İzmir hizmet beklemektedir”

“Bu tavır, şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışının açık göstergesidir” sözleriyle devam eden İl Başkanı Saygılı, “Şunu herkes bilmelidir ki; konuşmaları engellemek, süreleri kısmak ya da eleştiriden kaçmak, İzmir’in yaşadığı hizmet eksikliğini ortadan kaldırmaz. Aksine, bu tutum hizmet üretemeyen bir yönetimin gerçeğini daha da görünür hale getirir. Bugün gelinen noktada, “engelleniyoruz” söyleminin de bir karşılığı kalmamıştır. Çünkü bizzat belediye meclisinde faaliyet görüşmelerini engelleyerek asıl engelin kim olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. İzmir, hizmet beklemektedir; tartışmadan kaçan değil, hesap veren ve üreten bir belediyecilik anlayışını hak etmektedir” diye konuştu.