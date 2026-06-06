Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen büyük operasyonda sıcak ve kritik gelişmeler yaşandı. Pazartesi günü şafak vakti düzenlenen operasyonla, aralarında mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP Buca eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın da bulunduğu 62 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından 54 şüpheli, dün sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

42 tutuklama, 12 adli kontrol

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 51’i hakkında savcılık tarafından tutuklama, 3’ü hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi ise Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Önceki Dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca Eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya dahil 42 kişinin tutuklanmasına, 12 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Adliye önünde siyasi bölünme

Soruşturma adli boyutuyla derinleşirken, adliye koridorları ve önündeki meydan dün siyasi bir hareketliliğe ve dikkat çeken bir vefa testine sahne oldu. Gün boyu adliye önünde partililer ve aileler destek nöbeti tutarken, CHP’li belediye başkanlarının ve parti yöneticilerinin sergilediği tavır kulisleri hareketlendirdi.

Destek nöbetine katılan ilçe belediye başkanları:

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gün içinde kısa süreli ziyaret yaptı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise öğleden sonra geldi ve karar çıkıncaya kadar Adliye önünde kaldı.

Milletvekilleri ve sendika desteği

CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Ednan Arslan da adliyeye gelerek süreci yakından takip eden ve destek veren isimler arasında yer aldı. Ayrıca DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin de işçiler ve örgüt adına adliye önündeki yerini aldı.

Gözler Cemil Tugay’ı aradı

Günün en çok konuşulan ve dikkat çeken detayı ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın adliyeye gelmemesi oldu. Birçok ilçe belediye başkanı adliye önünde kenetlenirken, Tugay’ın yokluğu eleştirilerine neden oldu.

Gümrükçü partilileri yalnız bırakmadı

Öte yandan mevcut CHP İzmir İl Başkanı’nın mutlak butlan sonrası değişeceği iddiaları gündeme gelirken, İl Başkanlığı için adı geçen önceki dönem Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün de partililerle birlikte olması dikkat çekti. Basın mensuplarının söz konusu iddialara ilişkin sorularını ise Gümrükçü yanıtsız bıraktı.