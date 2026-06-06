SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Başsavcılığı koordinasyonunda Mali Şube ekipleri tarafından Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük sorgusunda hareketli dakikalar yaşandı. Pazartesi günü düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 54 şüpheli, sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerin ifadesini almadan tamamını 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik karşısına çıkan şüpheliler ve avukatları, suçlamaları reddederek gece yarısına kadar yoğun bir savunma yaptı. Ancak savunmaların ardından hakimliğin kararı adliyede şok etkisi yarattı.

Hakimin Tutuklama Kararı 8 Kişinin Bayılmasına Neden Oldu

Nöbetçi Sulh ceza Hakimi, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya dahil olmak üzere 42 kişinin tutuklanmasına, 12 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Kararın açıklanmasıyla birlikte duruşma salonu ve adliye dışında bekleyenlerin feryat sesleriyle yankılandı. Kararın okunmasıyla birlikte 3 kadın belediye memuru oturdukları yerde fenalaşıp baygınlık geçirdi. Saatlerdir umutla bekleyen şüpheli yakınları da sinir krizleri geçirerek karara yüksek sesle tepki gösterdi, dışarıda bekleyenlerden de 5 kişi fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine adliyeye peş peşe ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekipleri bayılan vatandaşlara ve şüpheli memurlara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise hem adliye binası içinde hem de çevresinde gerginliğin tırmanmaması ve herhangi bir olay çıkmaması için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

İŞTE MAHKEMENİN VERDİĞİ KARAR VE TAM LİSTE

TUTUKLANANLAR (42 KİŞİ):

Görkem DUMAN (Buca Belediye Başkanı)

Erhan KILIÇ (Önceki Dönem Buca Belediye Başkanı)

Çağdaş KAYA (Önceki Dönem Buca CHP İlçe Başkanı)

Barış ÖZREÇBER (Belediye Başkan Yardımcısı)

Ayşe KALAFAT (Dönemin Planlama ve İmar Müdürü)

Kadir BARIN (Bucamar A.Ş. Genel Müdürü)

Ahmet ÇAKAR (Dönemin Oturma Birim Şefi)

Aras İŞ (İmar Durum Şefi)

Refik KARAKAYA (Dönemin Etüt ve Proje Müdürü)

Oğuzhan AKSOY (Hakediş ve Yapı Kullanma Birimi Görevlisi)

Süleyman OMUZBÜKEN (Dönemin Ruhsat Birimi Çalışanı)

Burcu ER DURMAZ (İmza Yapı Firma Sahibi / Meclis Üyesi)

Serkan ALTUN (Altun İnşaat Firma Sahibi)

Toygun VAROL (Dönemin Harita Müdürü)

Nihat TAŞÇILAR (Taşçılar İnşaat Firma Sahibi)

Mehmet TAŞÇILAR (Taşçılar İnşaat Firma Sahibi)

Suat TEKDEMİR (Biryer Yapı Firma Sahibi)

Rıdvan DEMİR (Romega İnşaat Firma Sahibi)

Hakan OKUTUCU (Dönemin İmar Müdürü)

Bahadır YILMAZ (Hakediş ve Yapı Kullanma Biriminde Memur)

Özgür DALAĞAN (Dönemin Ruhsat Birimi Çalışanı)

Burcu ALTUNÇEKİÇ (Bucamar Muhasebe Sorumlusu)

Serhat Gökhan KARAKAPLAN (Bucamar Çalışanı)

Şahin AKÇAY (Bucamar Çalışanı)

Hasan KALKAN (Bucamar Çalışanı)

Faruk KORKMAZ (Buca Belediyesi - Büro İşçisi)

Engin AKYAZI (Buca Belediyesi Veri Hazırlama Kontrol Memuru Emeklisi)

Çağrı ONGUN (Bucamar Büro İşçisi)

Asiye AVCI (Kültür Müdürü)

Ceyda AKBULUT (Özel Kalem Müdürü)

Sude KASAPOĞLU (Bucamar Personeli / Strateji Geliştirme Md. Büro Personeli)

Mergül ŞEN (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Personeli)

Belkız ÖZDEMİR (Eski Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü)

Aykut DOĞAN (Sıfır Atık İklim Müdürü)

Selin ÖZTÜRK ŞÜKRÜOĞLU (Buca Belediyesi - Sosyolog)

Nurten ÇETİNKAYA (Bucamar Personeli)

Zekiye AVCI (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde Şef)

İbrahim TUNÇOL (Belediye Başkan Yardımcısı)

Sinem ÖZNUR (İşletme ve İştirakler Eski Müdür Vekili)

Alpaslan EGE (İşletme ve İştirakler Eski Md. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni)

Canan YÜCEL (Destek Hizmetleri Eski Müdür Vekili)

Yağmur GÜÇEREK (Belediye Başkanı Asistanı / Mevcut Spor Müdürlüğü Görevlisi)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILANLAR (12 KİŞİ):

43. Emrah BAŞ (Baş İnşaat Ofisi Firma Sahibi)

44. Ecem EREN (Mimar)

45. Doğan SARIKAYA (Sarıkaya İnşaat ve Duru Yapı Firma Sahibi / Meclis Üyesi)

46. Erhan AKYÜZ (Bucamar Çalışanı)

47. Akın Erkan KALMAZ (Bucamar Büro İşçisi)

48. Fethi KAPLAN (Dönemin Oturma Biriminde Memur)

49. Hakan ÖRDEK (Örgün İnşaat Firma Sahibi)

50. Ramazan ALTUN (İSM Yapı Firma Sahibi)

51. Bahar BURMALI (Kadın ve Aile Müdürlüğünde Büro Personeli)

52. Senem AKYÜZ (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde Büro Personeli)

53. Sevgi KAZANKAYA (Buca Belediyesi Çalışanı)

54. Ahmet KAZANKAYA (Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde Şoför)